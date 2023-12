La Questura di Catania continua la sua incisiva azione di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, in stretta collaborazione con le altre forze di Polizia.

Nel corso del mese di novembre, il Questore di Catania ha emesso ben 3 provvedimenti di Divieto di Accesso nel Centro Urbano, noto come “D.A.C.Ur.”.

Questi provvedimenti vietano a tre parcheggiatori abusivi recidivi di continuare la loro attività illecita, che ostacola il normale flusso del traffico veicolare e mina la sicurezza e la tranquillità pubblica nelle zone destinate al parcheggio.

I divieti sono stati emessi, in particolare, nei confronti di un cittadino straniero, colpevole non solo di esercitare illegalmente l’attività di parcheggiatore in Piazza Carlo Alberto, ma anche di tentata estorsione nei confronti di un utente.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per tentata estorsione e gli è stato vietato l’accesso a Piazza Carlo Alberto e alle vie circostanti per 12 mesi.

Un secondo Divieto è stato emesso contro un altro parcheggiatore abusivo, già destinatario di un precedente D.A.C.Ur., con un divieto di accesso alle zone di parcheggio su via Carlo Felice Gambino e nelle vie limitrofe per 24 mesi.

L’ultimo provvedimento ha riguardato un parcheggiatore abusivo attivo in piazza Europa, con un Divieto di Accesso della durata di 12 mesi, esteso a Piazza Europa, via Asiago, via Zoccolanti, via Messina, viale Alcide de Gasperi, corso Italia e viale Africa.

Tutti i destinatari di questi provvedimenti sono stati segnalati agli organi competenti per la possibile sospensione o revoca del Reddito di Cittadinanza, o per valutare la concessione di supporto per la formazione e il lavoro o dell’assegno di inclusione.

Questi provvedimenti riflettono l’impegno della Questura di Catania nel preservare l’ordine pubblico e contrastare le attività illegali.