Baby Gang Smascherata: Cosa è Successo

A Casteltermini, i Carabinieri della locale Stazione hanno identificato e denunciato otto minorenni, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, ritenuti responsabili — in concorso tra loro — dei reati di violazione di domicilio e lesioni personali.

Secondo le prime ricostruzioni, i giovanissimi avrebbero organizzato e messo in atto una vera e propria spedizione punitiva ai danni di tre coetanei.

I Dettagli del Raid

Tempistica : Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio.

: Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio. Modalità : Il gruppo di minori è entrato con la forza in un’abitazione privata, aggredendo tre coetanei a calci e pugni.

: Il gruppo di minori è entrato con la forza in un’abitazione privata, aggredendo tre coetanei a calci e pugni. Conseguenze fisiche: Le vittime, che hanno riportato contusioni ed escoriazioni, sono state soccorse presso la guardia medica locale.

Indagini e Denunce

L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di risalire all’identità degli otto aggressori in breve tempo. Tutti sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo. Gli inquirenti stanno proseguendo le indagini per chiarire le cause scatenanti dell’episodio e gli eventuali ruoli individuali nella vicenda.

Presunzione di Innocenza

È importante sottolineare che, ai sensi del principio della presunzione di innocenza, la posizione dei minorenni coinvolti non è ancora definita in via definitiva. Sarà il successivo giudizio di merito a stabilire le effettive responsabilità dei giovani indagati.

Prossimi Sviluppi

Le Autorità stanno valutando eventuali misure cautelari e di sostegno, in considerazione dell’età dei presunti aggressori e della gravità delle accuse. Nel frattempo, la comunità di Casteltermini resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla vicenda e sulle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.