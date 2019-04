Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Stava passeggiando in via Catullo a Bagheria, nei paraggi del centro commerciale The Bagh, quando una turista tedesca 36enne, è stata circondata da due giovani 16enni che hanno iniziato a palpeggiarla.

A quel punto la donna si è messa ad urlare attirando l’attenzione dei passanti che hanno fatto scappare i due piccoli molestatori.

La stessa vittima ha successivamente allertato la polizia che si è subito attivata per ricercare i giovani molestatori .

Di Salvatore Gioacchino Cacciato