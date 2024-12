Una serata che poteva trasformarsi in tragedia si è conclusa con danni materiali e gravi conseguenze legali per un giovane automobilista.

Ieri sera, un 29enne alla guida di una Volkswagen Golf ha perso il controllo del veicolo, abbattendo un palo della luce e sfondando la vetrina del bar Garden, situato in via Ignazio Lanza di Trabia.

Fortunatamente, né il conducente né il passeggero sono rimasti feriti nell’incidente. Tuttavia, l’episodio ha avuto conseguenze significative dal punto di vista amministrativo e legale.

Rifiuto dell’alcoltest e sanzioni pesanti

All’arrivo degli agenti di polizia, il conducente è apparso visibilmente alterato. Nonostante ciò, ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, accettando il massimo delle sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada.

Secondo la normativa vigente, il giovane rischia:

La sospensione della patente fino a 2 anni ;

; La decurtazione di 10 punti dalla patente ;

; L’arresto da 6 mesi a 1 anno ;

; Una multa fino a 6.000 euro.

Interventi sul posto

Oltre agli agenti di polizia, sono intervenuti i sanitari del 118, ma sia il conducente che il passeggero hanno rifiutato il trasporto in ospedale. L’auto è stata sequestrata e rimane sotto custodia in attesa di ulteriori disposizioni da parte delle autorità.

Danni al bar e ripercussioni per la comunità

Il bar Garden, punto di ritrovo per molti residenti, ha riportato danni significativi alla struttura, con la vetrina completamente distrutta e il palo della luce abbattuto. Fortunatamente, al momento dell’impatto, nessuno si trovava vicino alla zona interessata, evitando ulteriori feriti.

Un appello alla prudenza

Questo incidente mette nuovamente in evidenza l’importanza della guida responsabile. Le autorità locali invitano tutti gli automobilisti a rispettare le normative, sottolineando come comportamenti pericolosi possano mettere a rischio non solo la propria vita, ma anche quella degli altri.