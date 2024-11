Momenti di tensione a Bagheria, dove alcuni poliziotti sono stati aggrediti durante un intervento per sedare una rissa scaturita da un incidente stradale.

Secondo quanto riferito da Giovanni Assenzio, segretario provinciale della Uil Polizia Palermo, gli agenti sono stati prima aggrediti verbalmente e poi fisicamente, subendo anche il lancio di uno scooter contro di loro. Successivamente, il commissariato di Bagheria è stato “assediato” dai parenti dei coinvolti.

Assenzio ha denunciato la situazione critica del commissariato di Bagheria, definendolo “distaccato” e bisognoso di maggiore attenzione, soprattutto in termini di organico.

“Attualmente, su circa 75 poliziotti previsti, ne sono presenti solo una sessantina”, ha spiegato. Questa carenza si riflette anche nella disponibilità dei mezzi di pattuglia, con una sola volante operativa invece delle due necessarie per garantire un controllo efficace del territorio.

Carenza di organico e situazione paradossale

La Uil Polizia Palermo ha più volte sollecitato un aumento urgente dell’organico, anche a seguito dei recenti episodi di “mala movida” nel capoluogo siciliano. Tuttavia, ad oggi non sono stati presi provvedimenti concreti.

Assenzio ha evidenziato il paradosso di una recente decisione che ha coinvolto tre vice ispettori, costretti a ricorrere al TAR Sicilia per evitare il trasferimento in Lombardia, motivato dalla presunta mancanza di posti vacanti. “Grazie ai giudici amministrativi, i colleghi sono rimasti in Sicilia, ma mi chiedo quale carenza di posti sia stata riscontrata quando la mancanza di organico è evidente”, ha aggiunto Assenzio.

Solidarietà e richiesta di certezza della pena

La Uil Polizia Palermo ha espresso piena solidarietà ai poliziotti aggrediti a Bagheria, augurando loro una pronta guarigione.

Assenzio ha sottolineato l’importanza della certezza della pena per chi si è reso responsabile di tali aggressioni, lamentando che troppo spesso la giustizia si scontra con prescrizioni e cavilli giuridici.

La situazione di carenza di risorse e la necessità di un adeguamento dell’organico nel commissariato di Bagheria sono una questione urgente che deve essere affrontata per garantire sicurezza e protezione sia agli agenti di polizia che ai cittadini.

La Uil Polizia continuerà a lottare per migliorare le condizioni lavorative e la sicurezza delle forze dell’ordine in Sicilia.