Agrigento, bambina di un anno muore al pronto soccorso: procura apre inchiesta

Nei giorni scorsi un’immane tragedia è avvenuta all’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Una bambina di solo 1 anno di vita sarebbe infatti deceduta al pronto soccorso dopo esservi arrivata agonizzante e con la febbre alta.

La povera vittima era stata dimessa pochi giorni fa dal reparto di Pediatria del nosocomio agrigentino dopo essere stata curata per una polmonite ma, dopo un pcoo tempo, avrebbe ricominciato a stare male fino al fatale scenario. A nulla sono valsi i tentativi posti in essere da parte dei medici i quali non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Date le circostanze sul corpicino della bimba è stato effettuato il tampone per assicurare la presenza o meno del Covid-19 che sarebbe però risultato negativo.

Sul caso la Procura di Agrigento diretta da Luigi Patronaggio ha immediatamente avviato le indagini acquisendo la cartella clinica della bambina con l’intento di fare luce sull’intera faccenda.

Di Pietro Geremia