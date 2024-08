Drammatico Incidente in Mare a Lampedusa

Una piccola barca da diporto è andata a fuoco mentre si trovava al largo di Lampedusa. Le due persone a bordo si sono gettate in mare e sono state salvate da un gommone nelle vicinanze.

Grave Ustioni per un 49enne

Uno dei due occupanti, un uomo di 49 anni, è stato raggiunto dall’esplosione del motore della barca, riportando gravi ustioni su più parti del corpo. Considerato in condizioni critiche, è stato trasferito d’urgenza con l’elisoccorso del 118 al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Civico di Palermo.

Intervento della Guardia Costiera

Raccolto l’SOS, i militari della guardia costiera sono intervenuti con una motovedetta nel tratto di mare antistante Cala Uccello.

Il ferito è stato sbarcato nella vicina Cala Pisana e successivamente trasferito al poliambulatorio per le prime cure.

Conclusioni

Questo incidente mette in luce l’importanza delle misure di sicurezza in mare e la prontezza delle squadre di soccorso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio per prevenire futuri incidenti simili.