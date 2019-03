Barcellona P.G. , arrestato 31 enne per violazione della sorveglianza speciale

Connect on Linked in

La scorsa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato, in flagranza di reato, M.C., 31enne barcellonese, ritenuto responsabile della violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza cui era sottoposto.

In particolare, i militari della Sezione Radiomobile, nel corso del controllo presso l’abitazione dell’uomo, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, accertavano che M.C. era in compagnia di un altro individuo con precedenti di polizia, in violazione delle prescrizioni previste dalla misura di prevenzione personale che impongono di non frequentare persone con precedenti penali.

All’esito delle formalità di rito, su disposizione dal Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, D.ssa Sarah Caiazzo, l’arrestato è stato rimesso in libertà e dovrà continuare a sottostare agli obblighi della misura di prevenzione già applicata.