Barcellona P.G. , controlli nel fine settimana di “Ferragosto”: denunciate 9 persone

Inoltre, sono stati svolti mirati controlli nei confronti dei soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale e della sorveglianza speciale. Sono stati controllati, complessivamente, 79 automezzi e 137 persone e sono state contestate infrazioni al Codice della Strada che prevedono sanzioni penali e sanzioni amministrative (tra cui 4 per mancanza di copertura assicurativa e 3 per mancata revisione,con i sequestri amministrativi dei veicoli), e ritirate, in vista della successiva sospensione, due patenti di guida