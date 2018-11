Barcellona P.G., i carabinieri rintracciano e recuperano due escursionisti .

Connect on Linked in

I Carabinieri della Stazione di Montalbano Elicona, a seguito di segnalazione pervenuta tramite numero di emergenza 112 N.U.E., hanno rintracciato e recuperato due coniugi escursionisti in località Baudo, area impervia e scoscesa, ricadente nel territorio montano del Comune di Montalbano Elicona.

I due coniugi, partiti da Floresta (ME), insieme ad un gruppo di escursionisti ed amanti della montagna, nelle prime ore del pomeriggio di ieri, dopo alcune ore di marcia in montagna, hanno perso l’orientamento e le coordinate, ma sono riusciti a contattare i soccorsi.

I militari della Stazione di Montalbano Elicona, infatti, in breve tempo sono riusciti ad individuare il punto esatto e a recuperare i due escursionisti, in ottimo stato di salute.

I militari sono riusciti a risalire alla posizione dei due coniugi grazie ad una foto panoramica scattata da uno dei coniugi con il proprio cellulare ed inviata al titolare del B&B ove erano ospitati. Pertanto, i militari, grazie alla conoscenza del territorio, hanno prontamente localizzato e recuperato gli escursionisti.