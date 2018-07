Barcellona Pozzo di Gotto, arrestato capo mafia di 81 anni

Connect on Linked in

I Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari, Dr.ssa Monica Marino, presso il Tribunale di Messina su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, che ha sostituito ed aggravato la misura degli arresti domiciliari, in atto dal 24 gennaio 2018, nell’ambito

dell’operazione “Gotha 7” per associazione mafiosa ed altro, nei confronti di Milione Filippo, 81 enne, capo mafia della locale famiglia dei c.d. “barcellonesi”, responsabile dei reati di associazione mafiosa ed evasione.

La misura più afflittiva scaturisce da specifica richiesta di aggravamento avanzata dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Barcellona P.G. che ha documentato diversi e reiterati episodi in cui il Milione, pur essendo sottoposto al già citato provvedimento cautelare, violava le prescrizioni impostegli uscendo dal domicilio per mantenere i contatti con gli intranei e curare gli interessi della consorteria sul territorio.

Le indagini hanno confermato inoltre la composizione della leadership del sodalizio, facente capo all’81enne Milione Filippo, di delinearne le gerarchie interne e di dimostrare il suo preciso compito di assicurare il mantenimento degli intranei alla locale consorteria, attualmente ristretti per vicende giudiziarie, e delle loro famiglie.

In particolare, l’attività investigativa ha dimostrato come il citato MILONE sia riuscito ad intrattenere, all’interno della propria abitazione ove era sottoposto agli arresti domiciliari, diversi contatti e conversazioni con alcuni affiliati, dando loro precise indicazioni sulla modalità con cui estorcere generi alimentari a commercianti del luogo da destinare ai componenti della famiglia mafiosa barcellonese, attualmente detenuti.

Le indicazioni del Milione sono state puntualmente osservate ed eseguite, prova ne è una risultanza investigativa in cui un altro esponente della locale consorteria si rallegra per aver ricevuto un sostanzioso quantitativo di carne.

L’inchiesta ha permesso di dimostrare che il Milione abbia continuato ad operare con lo stesso metodo mafioso che aveva improntato la sua condotta in precedenza, tanto da curarsi del sostentamento dei detenuti in segno di rispetto, estorcendo a terzi generi alimentari.

La conformazione dei luoghi, in cui il Milione stava scontando gli arresti domiciliari, gli ha consentito di avere facili contatti con terzi, si è mosso liberamente nel terreno retrostante l’abitazione.

Le indagini infatti hanno dimostrato comel’81enne volesse muoversi ed agire indisturbato e non farsi sorprendere dalle forze di polizia mentre trasgrediva le prescrizioni alla misura degli arresti domiciliari per mantenere i contatti con esponenti della mafia barcellonese.

Inoltre, il 3 giugno scorso, i Carabinieri di Barcellona hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti del citato per i reati di intestazione fittizia di beni con l’aggravante del metodo mafioso di una somma contante di circa 30 mila Euro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Messina – Gazzi.