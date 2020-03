Agrigento, beccata a lavorare in nero nonostante percepisce reddito di cittadinanza

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi ad una donna originaria di Siculiana è stata notificata da parte della Procura di Agrigento l’avviso di chiusura indagini per il reato di truffa.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti posti in essere dalle forze dell’ordine in seguito ad una denuncia dell’ex marito, evidentemente non in buoni rapporti con la donna, pare che l’indagata nonostante lavorasse in nero presso una struttura di assistenza della provincia avrebbe percepito il reddito di cittadinanza.

La protagonista della storia adesso rischia dunque il processo per truffa con relativa sospensione dell’assistenza economica data dal reddito di cittadinanza.