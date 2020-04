Agrigento, beccati a giocare a tennis: polizia eleva multa da 500 euro

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Continuano senza sosta i controlli posti in essere da parte degli uomini della polizia di stato di Agrigento nell’ambito del rispetto delle prescrizioni imposte dal Governo Conte in tema di contrasto al Coronavirus.

Lo dimostra quanto accerto dagli agenti agrigentini i quali, nei giorni scorsi, hanno beccato due cittadini giocare a tennis come se nulla fosse nonostante i mille divieti imposti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che vieta espressamente l’uscire dalle proprie abitazioni se non per comprovati motivazioni.

Ai furbetti dunque le forze dell’ordine hanno elevato una sanzione amministrativa di ben 500 euro a testa.