Palma di Montechiaro, beccato a consegnare droga: arrestato 34enne

I poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro, nel corso di servizio, sono intervenuti in una via del centro dove hanno sorpreso e denunciato in stato di libertà, A.R. 34 anni, residente in Palma di Montechiaro, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. L’uomo, è stato colto nella flagranza di reato, durante la consegna di una dose di sostanza stupefacente del tipo marijuana ad un giovane di quel centro.

Sottoposto ad accurata perquisizione, è stato trovato in possesso di un ulteriore dose di marijuana. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo deferito all’autorità giudiziaria.