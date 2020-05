Agrigento, beccato con sostanze stupefacenti: arrestato dalla polizia

Connect on Linked in

La fine del lockdown e l’avvio della seconda fase, impone alle Forze dell’Ordine uno scrupoloso monitoraggio sull’intero territorio provinciale, con capillari e peculiari servizi di prevenzione e repressione anche del traffico di sostanze stupefacenti, al fine di scongiurare il pericolo che giovani, si indirizzino a pusher, senza scrupoli. Ingenti sono stati i quantitativi di stupefacente sequestrati.

Nelle giornate scorse, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile, al culmine di una intensa attività info-investigativa, ha tratto in arresto un giovane agrigentino, già noto alle forze dell’ordine per i suoi svariati precedenti, poiché trovato in possesso di tre piante di cannabis e di circa 75 grammi di hashish, pronti per essere immessi nel locale mercato della droga.

A seguito di perquisizione venivano inoltre rinvenuti strumenti per la pesatura e la suddivisione in dosi dello stupefacente. Il giovane, condotto in Questura per gli accertamenti di rito, veniva arrestato e deferito all’Autorità Giudiziaria per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.