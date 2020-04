Agrigento, beccato fuori nonostante misure coronavirus inveisce contro poliziotti: denunciato 66enne

Connect on Linked in

Nel corso della giornata di ieri, gli agenti del commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro, in servizio di controllo del territorio per il contenimento della diffusione pandemica

COVID-19, notavano un uomo che, furtivamente, alla vista degli operatori, cambiava strada per eludere l’accertamento.

L’uomo, un palmese C.D.G.G. di 66 anni, il quale si trovava fuori dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, durante il controllo inveiva e oltraggiava gli operatori, per tale motivo veniva deferito in stato di libertà all’A.G. per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltrechè verbalizzato per la violazione delle norme volte al contrasto della diffusione del “Covid-19” .