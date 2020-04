Catania, beccato sul bus senza biglietto va su tutte le furie: bloccato dalla polizia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una giornata decisamente intensa a Catania.

Un uomo che si trovava a bordo di un autobus senza il biglietto sarebbe stato fermato in pieno centro perché si trovava sul bus privo di biglietto.

Tutto sarebbe nato quando l’autista del mezzo pubblico avrebbe fatto notare al passeggero la propria irregolarità facendo così andare il protagonista della storia su tutte le furie fino all’arrivo degli agenti di polizia. Dopo una trattativa durata qualche minuto l’uomo non avrebbe voluto sentire ragioni di calmarsi portando così al suo fermo con l’aiuto di ulteriori pattuglie che, stando ad un filmato che gira sul web, avrebbero utilizzato alcuni manganelli.

Resta comunque incerta l’intera dinamica dell’evento anche se, in un video che ha ripreso la dinamica dell’arresto e che ha letteralmente spopolato in rete, non mancano i commenti dei presenti che urlano “Esagerati, esagerati!“.