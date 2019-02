Benzina, isola di Linosa a secco: consegnate metà delle tessere elettorali

Print This Post

Dopo il grande dilemma dei continui sbarchi frenati negli ultimi mesi da parte del governo, un nuovo problema serpeggia a Linosa.

Da almeno due mesi infatti pare che l’unico distributore di carburante dell’isola siciliana non possa erogare benzina in quanto i vigili del fuoco non avrebbero rinnovato la concessione.

Una situazione davvero incresciosa per gli abitanti che per protesta hanno consegnato al comune ben 210 tessere elettorali su 350.

“La questione – spiega il sindaco Totò Martello – è legata alla targhetta posta sul gasometro, dov’è riportato il numero di matricola, che col tempo si è ossidata ed è diventata illeggibile. Il gestore ha chiesto alla propria compagnia una nuova pompa, che però non è ancora arrivata. Nel frattempo si poteva rimediare con una breve proroga, ma non è stato così” – ha dichiarato il primo cittadino

Di Pietro Geremia