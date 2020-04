Sicilia, Bergamasco affetto da coronavirus viene curato a Palermo: “Grazie a tutti”

Connect on Linked in

Nei giorni

scorsi un magazziniere in pensione di 61 anni affetto da Coronavirus è stato

guarito dai medici di un nosocomio di Palermo.

L’uomo,

originario di Bergamo., era stato trasferito in Sicilia dalla Lombardia per una

mancanza di posti letto presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale

Civico dove ha lottato per ben 23 giorni sotto le costanti osservazioni dei medici

prima di risultare per due volte negativo al tampone da Covid-19 risultando

così ufficialmente guarito dal virus che sta mettendo l’Italia in ginocchio.

“Non è vero che ci sono solo cose negative al Sud. Qui a Palermo – ha detto il

paziente- ci sono Oss, infermieri e medici speciali e questo è da considerare all’avanguardia,

fiore all’occhiello della sanità di tutta l’Italia”.