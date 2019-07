Betting Online, Perchè scegliere sempre siti legali

Connect on Linked in

Le piattaforme di scommesse online in Italia sono ormai una realtà con solide fondamenta e la maggior parte dei giocatori nel nostro Paese ha in questi siti un comodo punto di riferimento per piazzare le proprie scommesse da casa, seduti davanti al computer o addirittura tramite il proprio dispositivo mobile, senza doversi appoggiare alle ricevitorie fisiche.

Anche mediaticamente i siti di betting hanno enorme visibilità, trovando spazio sui canali tematici dedicati allo sport, che sui quotidiani, diventando anche partner di blasonate società sportive ed organizzando (quindi brandizzando) a loro volta eventi conosciuti in tutto il mondo.

Ma come si fa a riconoscere i siti affidabili tramite i quali scommettere, rispetto a quelli non autorizzati ed illegali? Scopriamolo insieme.

L’importanza delle autorità di controllo.

Il mondo delle scommesse è potenzialmente infinito e può abbracciare un bacino di utenza di milioni di giocatori sparsi per tutta Italia, per cui, fin dall’inizio, lo Stato ha regolamentato i siti di betting, per monitorare l’operato etico nel rapporto tra giocatore e bookmaker.

L’organo di controllo ufficiale in Italia è l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ( AAMS ), conosciuta anche come Agenzia Dei Monopoli ( ADM ).

AAMS ed ADM giocano un ruolo fondamentale all’interno del libero mercato, garantendo la trasparenza, il fair play e la legalità, regolamentando e monitorando il rapporto di gioco, oltre che quello economico, tra scommettitori e piattaforme di betting.

Inoltre, tali organizzazioni, supervisionano anche il legame tra l’azienda e lo Stato, certificando la totale legalità dei servizi e dell’operato dell’azienda.

Per i siti di scommesse nostrani, non disponibili per i giocatori residenti in Italia, come ad esempio Betrally, esistono altri organi di controllo e monitoraggio, che ne garantiscono l’affidabilità.

Protezione dei dati e sicurezza

AAMS adotta sistemi di controllo e sicurezza mirati a proteggere i dati sensibili, i diritti dei giocatori, nonché opera un costante monitoraggio del flusso di somme di denaro che giornalmente passano attraverso i bookmakers. Sono gli stessi bookies a garantire la protezione dei dati degli utenti, dotandosi delle ultime tecnologie, come ad esempio la crittografia a 128 Bit, fornendo tutte le certificazioni agli organi di controllo.

Per questo motivo, scommettere su una piattaforma di gioco online legale e controllata, non è soltanto un obbligo che i giocatori hanno per restare all’interno dei limiti imposti dallo Stato in materia di betting, ma è soprattutto l’unico modo per tutelare se stessi dall’utilizzo della propria identità da parte di terzi, dalle frodi e dal furto dei dati sensibili, compresi numeri di carta di credito, accesso ai conti di gioco, password, user name e dati anagrafici.

Dopo le continue notizie riguardanti truffe e furti di dati sensibili online, gli organi di controllo in Italia hanno adottato una politica quanto più stringente, pensata ad hoc per il settore del betting via internet, per cui è fondamentale capire quali sono i siti affidabili e di conseguenza evitare le società e le piattaforme illegali e non riconosciute. Ma esistono dei metodi per riconoscerli e tutelarsi?

Come riconoscere le piattaforme di betting online affidabili

Tutti i bookie legali ricevono ricevono una licenza per operare in Italia, e nella maggior parte dei casi, insieme al logo di ADM ed AAMS nelle sezioni del sito, le piattaforme riportano il numero di concessione ed i dati aziendali ( indirizzo della sede e codice fiscale / partita iva ) per garantire la massima trasparenza.

Tuttavia il sito delle Agenzie delle Dogane e Monopoli mette a disposizione, consultabile pubblicamente, una lista di tutte le società riconosciute e legali nel nostro Paese; se avete dubbi sulla trasparenza di un bookmaker o volete saperne di più, là troverete la certificazione ufficiale che attesta la legalità del sito.