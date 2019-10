Biancavilla, falso dentista riceveva pazienti in studio di ultima generazione

Print This Post

Continua l’attività dei Carabinieri del Nas di Catania contro l’abusivismo odontoiatrico, spesso segnalato da cittadini ed associazioni di categoria.

Stavolta l’attenzione è stata rivolta ad un cinquantenne odontotecnico di Biancavilla, il quale ha pensato bene di dedicarsi, oltre alla costruzione delle protesi, anche alla cura dei denti. I militari, nel corso di servizi di controllo nel comune etneo, avevano notato già da un po’ di tempo un flusso ingiustificato e sospetto di persone all’interno di quello che, dovendo

costituire un normale laboratorio odontotecnico, si è rivelato poi essere un vero e proprio studio dentistico ben arredato e dotato di apparecchiature di nuova generazione, gestito da un soggetto che non era per nulla abilitato a svolgere la professione di dentista, privo di laurea in odontoiatria o medicina e senza nemmeno aver mai intrapreso percorsi formativi nel settore sanitario.

