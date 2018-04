Bimba di 5 anni muore al Policlinico di Messina, la Procura apre un’inchiesta

Connect on Linked in

Una bambina di 5 anni è morta ieri sera intorno alle 22 al Policlinico di Messina. La bimba era ad una festa in un locale di Saponara ieri pomeriggio e stava giocando con altri bambini.

D’improvviso è diventata cianotica e sono comparse delle macchie sulla pelle. Un’ambulanza del 118 ha trasportato la bambina al Policlinico di Messina.

“Prima che la bambina arrivasse in ospedale le nostre equipe di medici rianimatori e pediatri erano già pronte -ha spiegato il commissario del Policlinico di Messina Michele Gullo – Al suo arrivo la bimba è stata intubata, ma poco dopo è morta. I medici stessi hanno chiesto l’autopsia per capire le cause della morte. Potrebbe essere stato uno choc anafilattico o un aneurisma. Il medico legale informerà la famiglia e l’ospedale sulle possibili cause della morte”.

La Procura di Messina, guidata da Maurizio de Lucia, ha aperto un fascicolo sulla morte della bambina.

Fonte: Gds.it

(http://messina.gds.it/2018/04/09/bimba-di-5-anni-muore-al-policlinico-di-messina-la-procura-apre-uninchiesta_831192/)