Bimbi in auto senza cintura, ecco gli effetti devastanti in caso di incidente (Video)

In questo articolo postato sulla pagina facebook “Polizia Stradale passione e tradizione” si posso vedere i rischi che si corrono non assicurando i bambini in auto ai sistemi di sicurezza, come cintura e seggiolone.

“Un bambino di 15 Kg lasciato slegato in un’auto che viaggia a 30 Km all’ora e che di colpo inchioda o viene tamponata, sbatte contro sedile, cruscotto o portiera con la stessa violenza che se cadesse dal primo piano di una casa.

Chi non lega un bambino è un irresponsabile. Meglio un figlio che urla e strepita perchè è vivo anche se legato, che uno muto e morto perchè ha sfondato il parabrezza.

Tenere in braccio non serve a nulla, e peggio ancora sono quelli che tengono in braccio sui sedili anteriori i bambini: gli airbag si aprono con una collisione a 30 km /h e sviluppano una potenza tale da spappolare torace e ossa facciali di un bambino.

E’ inutile preoccuparsi se il figlio non mangia tutto quello che ha nel piatto o non ha la sciarpa in inverno se poi chi dovrebbe tutelarlo e preservarne la vita attenta alla sua incolumità con la scusa che “tanto le cose brutte capitano solo agli altri”.

Non legare i figli in auto è illegale, criminale, irresponsabile e sintomo di ridotta intelligenza…”.