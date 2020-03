Agrigento, bimbo rischia di soffocare: salvato da operatori del 118

Print This Post

Un vero e proprio miracolo è avvenuto nella giornata di ieri nel paese di Siculiana.

Un bambino di soli 3 anni era stato portato dalla nonna presso la sede del locale 118 per via di una crisi respiratoria dovuta ad un principio di soffocamento.

Una volta capita la situazione d’emergenza Il bimbo, divenuto ormai cianotico, è stato immediatamente preso dagli operatori sanitari che hanno iniziato le necessarie manovre salvavita mentre veniva predisposta l’ambulanza per la corsa presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio.

Fortunatamente per il piccolo protagonista della storia gli operatori sanitari sono riusciti a disostruire le vie respiratorie dell’infante che ha cominciato così a respirare normalmente.