Durante un’operazione di controllo nel famoso mercato della Fiera, nel cuore di Catania, la Guardia di Finanza ha messo a segno un colpo significativo contro il commercio di merce contraffatta, sequestrando oltre mille articoli falsi.

Tra gli oggetti sequestrati, spiccavano orologi di notevole fattura, imitazioni di marche prestigiose quali Rolex, Patek Philippe, Cartier, Tag-Heuer e Iwc, offerti a prezzi che variavano tra i 50 e i 200 euro.

Era inoltre possibile acquistare, a pagamento aggiuntivo, dei sigilli di garanzia contraffatti, che avrebbero permesso la rivendita degli orologi come se fossero autentici, potenzialmente alimentando il mercato nero online.

Le indagini, protrattesi per giorni attraverso osservazioni e monitoraggi, hanno permesso di individuare il luogo di stoccaggio della merce contraffatta in piazza Carlo Alberto, sotto la gestione di un cinquantenne italiano, ora denunciato per contraffazione e ricettazione.

Oltre agli orologi, il locale nascondeva anche abbigliamento falso di marchi di lusso, tra cui tute Armani, giubbotti Moncler, cappelli Dsquared e Louis Vuitton, maglioni Ralph-Lauren e circa 200 paia di scarpe Nike.

L’operazione si è conclusa con il sequestro di 432 orologi, 10 sigilli di garanzia falsi e 617 capi di abbigliamento contraffatti, per un valore stimato di circa 100mila euro, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta alla contraffazione e alla tutela dei consumatori.