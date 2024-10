In via Capo Passero, nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania, è scattato l’ennesimo colpo delle forze dell’ordine contro lo spaccio di droga.

Due pusher, un uomo di 40 anni di Catania e un 29enne di Belpasso, entrambi pregiudicati, sono finiti in manette grazie a un’operazione organizzata dai carabinieri che li ha colti sul fatto.

I due spacciatori, esperti nel mestiere, si erano organizzati con un sistema ben collaudato: uno di loro era dotato di un borsello contenente il “kit dello spaccio”, mentre l’altro gestiva una radiotrasmittente, mantenendo contatti costanti con le vedette incaricate di segnalare la presenza delle forze dell’ordine.

L’operazione: carabinieri in fila tra i clienti

Intorno alle 13, i militari dell’Arma, mimetizzati tra i “clienti” con un’auto civetta, si sono incolonnati tra le macchine dei veri acquirenti di droga.

Mentre un’altra pattuglia, posizionata a breve distanza, era pronta a intervenire in caso di tentativo di fuga, i due pusher non hanno sospettato nulla.

Quando i carabinieri si sono avvicinati, fingendo di essere acquirenti, i malviventi hanno subito illustrato loro la merce disponibile, convinti di trovarsi di fronte a normali clienti.

L’arresto e il sequestro

In pochi istanti, l’operazione è scattata: i militari sono balzati fuori dall’auto di servizio, sorprendendo i pusher e neutralizzando ogni loro possibilità di reazione.

Nel borsello del più anziano, sono state trovate 8 dosi di crack, 17 dosi di cocaina e 3 di marijuana, insieme a 940 euro in contanti, probabile frutto dell’attività di spaccio.

San Giovanni Galermo: epicentro dello spaccio

La zona di via Capo Passero è ormai tristemente nota per essere un epicentro dello spaccio a Catania, e le forze dell’ordine continuano a monitorare costantemente l’area per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione odierna si inserisce in una serie di blitz antidroga che mirano a indebolire le reti di spaccio locali.

Conclusioni

L’arresto dei due pusher rappresenta un altro passo avanti nella lotta contro lo spaccio di droga a Catania. Le forze dell’ordine restano vigili e continuano a monitorare il territorio per assicurare la sicurezza dei cittadini e limitare l’influenza delle organizzazioni criminali.

La collaborazione con la comunità resta essenziale per garantire l’efficacia di queste operazioni e tutelare le aree più a rischio.