In vista delle imminenti festività natalizie, il Questore di Catania intensifica i controlli per contrastare il commercio illegale di fuochi d’artificio, mirando a prevenire la pericolosa vendita e accensione abusiva di questi dispositivi che, durante le festività di fine anno, spesso causano incidenti con gravi conseguenze per chi li utilizza.

Nella mattinata di ieri, la Squadra Amministrativa della Divisione PASI della Questura di Catania ha intercettato un veicolo sospetto lungo l’autostrada A18, in direzione San Gregorio, a seguito di un’accurata attività info-investigativa.

Durante il controllo del veicolo, i poliziotti hanno scoperto un considerevole quantitativo di materiale esplodente, principalmente costituito da batterie pirotecniche (conosciute come cassette cinesi), destinato al mercato illegale, stivato nel bagagliaio e sul sedile posteriore.

Per garantire la sicurezza, il personale del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura è intervenuto per pesare e catalogare il materiale esplosivo, che ammontava a un totale di 227,60 kg. Successivamente, il materiale è stato sequestrato e affidato a una ditta specializzata per la rituale distruzione, come disposto dal PM di turno.

Il conducente e titolare dell’autovettura, un 34enne siracusano, è stato denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per trasporto illegale, fabbricazione, possesso di materiale esplodente, nonché per omessa denuncia.