La polizia di Catania ha multato 10 parcheggiatori abusivi nel centro storico, con individui sorpresi in varie zone tra cui via Cardinale Dusmet, piazzale Rocco Chinnici, piazza Turi Ferro e via Simeto.

Particolarmente gravi sono i casi di due parcheggiatori: uno a via Simeto, già destinatario di un Dacur con divieto di frequenza della zona, e l’altro in piazzale Rocco Chinnici, che violava l’obbligo di dimora serale.

Altri sanzionati includevano individui in piazza Manganelli e piazza Tricolore, quest’ultimo denunciato per non aver rispettato un precedente Dacur che gli vietava l’accesso all’area.

Le azioni rientrano in un ampio sforzo per mantenere l’ordine e la sicurezza nelle vie cittadine.