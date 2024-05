Due giovani, di 19 e 20 anni, sono stati arrestati dai carabinieri a Catania dopo un’operazione condotta per la terza volta nello stesso appartamento in via Di Giacomo, nel quartiere San Cristoforo.

Questo luogo, già scenario di precedenti blitz durante i quali sono stati arrestati nove spacciatori, è nuovamente al centro dell’attenzione per le attività di spaccio.

Informazioni su una ripresa delle vendite illecite hanno spinto i carabinieri a organizzare un blitz, circondando l’edificio per prevenire fughe e infiltrandosi grazie all’aiuto involontario di un cliente.

Nonostante il sistema di videosorveglianza, i due spacciatori sono stati sorpresi e catturati mentre tentavano la fuga dal terrazzino, dove altri carabinieri li attendevano.

Nell’appartamento sono stati trovati marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e un televisore collegato alle telecamere di sicurezza. Inoltre, il ventenne aveva in tasca 436 euro in contanti.

Entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari.