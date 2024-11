Nell’ambito delle operazioni di prevenzione e contrasto dell’illegalità, i Carabinieri della Compagnia di Bagheria hanno intensificato i controlli, risultando nell’arresto di quattro persone negli ultimi dieci giorni.

Questi arresti rafforzano l’impegno quotidiano nell’assicurare sicurezza e serenità ai cittadini.

In particolare, i Carabinieri di Santa Flavia hanno arrestato un giovane di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine, per tentato furto aggravato.

Durante un pattugliamento notturno, è stato sorpreso mentre tentava di rubare un’auto. Gli strumenti da scasso in suo possesso sono stati sequestrati.

La sua custodia è stata confermata con l’obbligo di dimora a Palermo.

Un 32enne è stato poi arrestato per aver tentato di eludere i controlli tagliando il suo braccialetto elettronico.

In un’altra operazione, un 42enne è stato fermato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver minacciato i Carabinieri intervenuti per proteggere la sua famiglia da presunti maltrattamenti.

Infine, a Ficarazzi, un 44enne è stato incarcerato per evasione, aggravando una precedente misura di arresti domiciliari.