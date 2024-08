La polizia di Adrano ha intensificato i controlli contro il gioco d’azzardo illegale, sanzionando il proprietario di un bar pasticceria del centro per mancanza della Scia necessaria per la somministrazione, con una multa di cinquemila euro.

Ulteriori ispezioni in un circolo privato hanno rivelato la presenza di una postazione telematica per slot machine non autorizzata e non conforme alle normative vigenti.

L’apparecchiatura è stata sequestrata. Il circolo è stato trasformato in una sala da gioco pubblica e attivato illegalmente come locale di somministrazione senza le dovute autorizzazioni, portando a sanzioni amministrative per il presidente del club per un totale di circa 16mila euro.