Bonus moto, incentivo di 500 euro per la rottamazione: chi potrà usufruirne

Connect on Linked in

La norma sulla rottamazione riguarda non solo le auto ma anche le moto.

È questa l’ultima versione del decreto clima che prevede risorse per un totale di 255 milioni inserite nel Fondo “Programma sperimentale buono mobilità”.

In pratica, i cittadini residenti nei Comuni sotto procedura d’infrazione Ue per smog, e quindi gli italiani, possono usufruire di bonus di 1.500 euro se, entro il 31 dicembre 2021, cambiano auto fino ai modelli Euro3 mentre chi vuole cambiare motocicli fino alla classe Euro2 e Euro3 a due tempi avrà un bonus di 500 euro, da utilizzare per l’acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico.

Il “buono mobilità”, che non costituisce reddito imponibile, potrà essere utilizzato entro i successivi tre anni per abbonamenti al Trasporto pubblico locale, altri servizi, e anche per biciclette anche a pedalata assistita.

Ma il decreto clima va oltre e nel testo che sta circolando in queste ore compare anche un contributo fino a 5000 euro per gli esercenti che attrezzano green corner per prodotti sfusi o alla spina, alimentari e per l’igiene personale, nei propri negozi.

Il decreto, poi, destina anche 40 milioni la creazione, il prolungamento e ammodernamento di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale.

Fonte: gds.it

(https://gds.it/articoli/economia/2019/10/09/bonus-moto-incentivo-di-500-euro-per-la-rottamazione-chi-potra-usufruirne-5dbeac98-86c7-4b5a-a333-f73d5de54ae0/)