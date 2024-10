Ottobre 2024 porta una novità importante per le famiglie italiane: un nuovo Bonus Spesa del valore massimo di 1000 euro. Questa iniziativa governativa è stata pensata per sostenere le spese alimentari e farmaceutiche in un momento di forte pressione economica, caratterizzato da inflazione e rincari generalizzati.

A chi spetta il Bonus Spesa 2024?

Non tutte le famiglie potranno beneficiare del bonus: è riservato ai nuclei familiari con un ISEE inferiore a 10.000 euro e con almeno un minore a carico. Particolare attenzione sarà riservata ai nuclei monoreddito, a quelli con membri disoccupati o che versano in una condizione di fragilità economica.

Come fare domanda?

La richiesta per il Bonus Spesa potrà essere presentata online sul sito dell’INPS, previo accesso tramite SPID o CIE. Sarà necessario allegare tutta la documentazione richiesta, tra cui il modello ISEE aggiornato e i documenti di identità. È fondamentale assicurarsi che tutte le informazioni siano corrette, per evitare esiti negativi durante la fase di verifica.

Come verrà erogato il Bonus?

L’importo del bonus, che può variare in base alla composizione del nucleo familiare, sarà erogato con differenti modalità:

Carta prepagata per gli acquisti presso negozi convenzionati;

per gli acquisti presso negozi convenzionati; Buoni spesa digitali ;

; Accredito su conto corrente.

Il bonus potrà essere utilizzato a partire da gennaio fino a febbraio 2025, salvo proroghe legate all’andamento della situazione economica.

Assistenza nella compilazione

Per evitare errori nella compilazione della domanda, le famiglie potranno rivolgersi ai CAF o ai patronati locali. Questi enti offriranno supporto gratuito per la compilazione e l’invio delle richieste.

Un aiuto concreto in un periodo difficile

Con il perdurare della crisi economica, questo contributo rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno per le famiglie più vulnerabili, sostenendole nelle spese di prima necessità. Restate aggiornati sul sito dell’INPS per non perdere l’opportunità di accedere a questo importante supporto economico.