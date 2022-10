Oltre ogni più rosea previsione l’affluenza di turisti e visitatori al primo week end della 31’ Sagra del pistacchio verde di Bronte dop.

Sabato sera e ieri mattina lunghe code sulla Ss 284, all’ingresso sud della cittadina, che in alcuni momenti hanno provocato rallentamenti.

In tantissimi, infatti, hanno voluto assistere al concerto di Clementino affollando in ogni angolo piazza Castiglione e premiando la scelta dell’assessore Nunzio Saitta che sul rap campano ha puntato per allietate i visitatori.

Migliaia di turisti anche oggi durante tutta la giornata. I visitatori sono stati così numerosi da condizionare il servizio navetta dalle aree di sosta alla Sagra.

“E’ dire – ha affermato Saitta – che quest’anno, rispetto agli anni precedenti, abbiamo pure aumentato il numero dei bus navetta”.

Bus navetta che la sera del sabato sono stati costretti anche a fermarsi. In tanti hanno lasciato l’auto nei posti più impensati restringendo la carreggiata al punto da impedire il passaggio dei bus.

Ma questo non ha fermato la festa. Migliaia di visitatori giunti anche dalle zone più remote della Sicilia e della Calabria hanno affollato gli stand, comprando ed assaggiando tutto quello che i bravi pasticceri e ristoratori avevano preparato ed esposto.

I più fortunati hanno pure assaggiato il buonissimo panettone al pistacchio preparato dai pasticceri che hanno partecipato al “Concorso Panettone al Pistacchio” a cura dell’Associazione “Zymè Lievitisti Siciliani APS” e vinto da Giuseppe Viola, rinomato pasticcere di Santa Margherita del Belice.

Alla premiazione presenti il sindaco Pino Firrarello con la Giunta e l’on. Giuseppe Castiglione.

“È stata una grande festa. – ha affermato Firrarello – Il pistacchio ha vinto ancora. Grazie a chi ci è venuto a trovare. Ma non è finita qui. La festa continua. La Sagra ritorna venerdì 7 più bella e festosa. Vi aspettiamo”.