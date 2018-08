Connect on Linked in

Un bimbo di 10 anni ha perso il pollice mentre giocava con la sua minimoto da cross. L’incidente è accaduto due giorni fa a Borgetto (Pa), dove il personale del 118 ha prestato le prime cure al piccolo e poi lo ha portato in ospedale di Partinico. Da lì il trasferimento d’urgenza al Civico di Palermo per sottoporlo a un delicato intervento di chirurgia plastica. I medici del reparto di Chirurgia plastica, diretto dal professore Luigi Solazzo per oltre cinque ore hanno fatto il possibile per cercare di reimpiantare la parte di dito mozzata. Ma ogni tentativo di ripristinare il pollice alla fine è risultato vano.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/palermo/184493/borgetto-bimbo-10-anni-perde-pollice-dopo-incidente-in-minimoto.html)