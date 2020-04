Canicattì, Borse di studio del Ministero dell’Istruzione (anno 2018/2019) in pagamento alle Poste fino al 30 giugno 2020

Connect on Linked in

Informiamo che, vista l’emergenza coronavirus, l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della formazione professionale ha rinviato il pagamento delle borse di studio assegnate agli studenti degli Istituti Superiori (anno scolastico 2018/2019) fino al prossimo 30 giugno 2020.

Gli studenti beneficiari che non hanno ancora ritirato la somma, potranno recarsi negli uffici postali muniti di carta identità e codice fiscale, non scaduti ed in corso di validità. I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore, anch’esso in possesso del proprio documento di riconoscimento.

Non sono ammesse deleghe in favore di altri soggetti per la riscossione del contributo economico.

Per la Regione Siciliana l’importo delle borse di studio è di € 210,60.