Brolo, aveva dato una martellata in testa ad un uomo: arrestato per tentato omicidio

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Stazione di Brolo hanno eseguito nei confronti di T. C., 52enne brolese l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio, emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Patti all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto operato a suo carico dell’uomo martedì scorso.

T.C. era stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Brolo nel pomeriggio del 23 ottobre poiché, all’interno di un esercizio pubblico di Brolo, aveva aggredito un uomo.

Nel corso della colluttazione che ne era scaturita, aveva colpito alla nuca, con una martello da muratore, l’esercente, intervenuto per dividere i contendenti, provocandogli una ferita lacero contusa.

Al termine delle formalità l’uomo è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto