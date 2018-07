Bronte, expo del pistacchio: fissate tutte le date

Connect on Linked in

Siamo nel periodo più caldo dell’estate che entra nel clou, ma Bronte guarda avanti e pensa già ai gustosi sapori d’autunno.

La Giunta municipale, guidata dal sindaco, Graziano Calanna, ha fissato le date del prossimo Expo del Pistacchio.

La tradizionale sagra dell’Oro verde dop si svolgerà dal 28 al 30 settembre e dal 5 al 7 di ottobre 2018.

Come ogni anno in questi due fine settimana la città di Bronte si trasformerà in una naturale vetrina del suo verde pistacchio che, per gusto, bontà e caratteristiche, è unico al mondo.

“Samo già al lavoro – afferma il sindaco – per organizzare l’evento principe della nostra Città. Siamo certi che sarà una grande festa e soprattutto la migliore occasione per assaggiare il verde pistacchio”.

L’Expo del pistacchio, ogni anno è metà di turisti singoli e gruppi organizzati da agenzie che, avendo conoscendo la data in largo anticipo, potranno meglio organizzarsi.