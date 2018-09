Bronte, tutto pronto per l’expo del Pistacchio

Print This Post

Tutto è pronto per la festa più verde dell’autunno etneo. Venerdì 28 settembre, alle ore 18, il sindaco Graziano Calanna, taglierà il nastro inaugurale della 29’ edizione dell’ “Expo/Sagra del pistacchio di Bronte”.

Gli stand rimarranno aperti per tutto il week end, per riaprire poi dal 5 al 7 ottobre.

Una manifestazione che come ogni anno non deluderà le attese dei turisti che non perderebbero mai la vetrina al buonissimo pistacchio di Bronte. E mercoledì mattina alle ore 10 la conferenza stampa di presentazione all’interno della pinacoteca Nunzio Sciavarrello di Bronte. Saranno presenti diverse autorità.

Fra queste il sindaco di Bronte, avv. Graziano Calanna, l’assessore Giuseppe Di Mulo (che sta seguendo passo passo l’organizzazione della manifestazione) e la Giunta municipale. Con loro il presidente del Consiglio comunale Nino Galati, i consiglieri e diversi ospiti.

Verrà presentato il programma che, come sempre, offre spettacoli e tanta animazione