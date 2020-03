Canicattì, bruciano ancora auto in città: distrutta utilitaria

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ancora notti ardenti a Canicattì.

Nella giornata appena trascorsa pare infatti che una Volkswagen Passat di proprietà 40enne sia stata avvolta dalle fiamme.

Il mezzo si trovava parcheggiato in via San Pio da Pietralcina quando, intorno all’una di notte, avrebbe cominciato ad andare in fiamme facendo scattare l’immediato intervento dei vigili del fuoco appartenenti alla locale stazione i quali, dopo due ore, sono riusciti a domare l’incendio che avrebbe però finito col lambire anche un’ Alfa Romeo parcheggiata nelle vicinanze.

Sul posto anche gli uomini della polizia di stato che hanno avviato le indagini atte a identificare la scintilla che ha fatto scatenare il rogo.

Resta il fatto che non si contano più gli incendi di automobili nella città dell’Uva Italia lasciando dunque spazio ad ipotesi di matrice dolosa derivante da strani movimenti nella malavita canicattinese.

Di Pietro Geremia