Butera, maltrattava i familiari e deteneva armi clandestine: arrestato 53enne

Gli uomini dell’arma dei carabinieri ella stazione di Butera, paese in provincia di Caltanissetta, hanno eseguito nei giorni scorsi un ordine di carcerazione ai danni un 53enne del luogo per i reati di maltrattamenti in famiglia aggravati, detenzione illegale di arma clandestina edetenzione abusiva di armi.

L’ordine di carcerazione per l’uomo è stato emesso dall’ufficio esecuzioni del Tribunale di Gela e prevede l’espiazione di una pena detentiva pari ad un anno, 5 mesi e 26 giorni da scontarsi nel regime degli arresti domiciliari così come disposto dallo steso tribunale.

Di Pietro Geremia