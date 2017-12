Calatafimi Segesta, un calendario natalizio ricco di iniziative

Connect on Linked in

Un calendario di eventi unico in un contesto territoriale ricco di tantissime attrattive turistiche, è sicuramente a Calatafimi Segesta in provincia di Trapani.

Un luogo da visitare per vedere il Natale in Sicilia rimanendo sbalorditi dalla bellezza dei luoghi e dall’organizzazione delle iniziative.

Un calendario ricco di tantissimi eventi, in una città che ancora oggi è in grado di raccontare la Sicilia.

Il corso principale con il suo raggiante tappeto rosso vi accompagnerà in un itinerario che si destreggia tra i vicoli, presepi e mostre, percorsi espositivi di fattura unica, come il presepe in Fiat 500, realizzato nella chiesa del Purgatorio, la collezione storica di presepi presentata dall’associazione Giovanni Paolo II, il favoloso presepe artistico sistemato all’interno della chiesa Maria SS. del Soccorso etc..

Il presepe vivente nel cuore del centro storico saprà stupire per la minuziosa cura dei dettagli e l’atmosfera surreale, presentando a fine del percorso una tipica degustazione di eccellenze siciliane, il villaggio degli elfi che vi porterà alla casa di babbo Natale nasce sull’altura più alta della città e renderà unica la visita non solo per i più piccoli, in un luogo che vi permetterà di ammirare un paesaggio straordinario.

La rappresentazione teatrale proposta dai giovani attori del gruppo “A braccia aperte” renderà omaggio ad Eduardo De Filippo con “Natale a casa Cupiello”.

Un evento di particolare interesse sarà presentato il 30 dicembre all’interno della struttura “Palasegesta”, un vero reality “Pax interior” che metterà in scena un thriller, vedrà i partecipanti investigatori cimentarsi nella ricerca del colpevole.

Una successione di iniziative che nascono in un territorio ricco di bellezze di primo ordine, come il Parco archeologico di Segesta, il monumento ai caduti di Pianto Romano, le terme naturali segestane, la sughereta di Angimbè etc…

Una sinergia unica tra il municipio della città e le associazioni che ha portato ad un risultato eccezionale, contenendo al massimo i costi, un grande esempio di solidarietà e di dedizione al bene comune. Il Natale coi fiocchi è a Calatafimi Segesta.