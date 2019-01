Calcio a 5, brillante vittoria del Futsal Canicattì 5

Connect on Linked in

Brillante vittoria esterna per il futsal canicattì 5 ,i ragazzi di mister Jack Giardina a San Giovanni Gemini hanno battuto la locale formazione con un rotondo punteggio di 0-6 grazie alle reti di Provvidenza 4 , Fontana 1,Sirone nella gara valida per la prima giornata di ritorno nel campionato di calcio a 5 serie C2 girone A, con questa vittoria i biancorossi del presidente Vincenzo Urso si portano in piena zona play off.

“Sono molto contento della vittoria dei miei ragazzi – dichiara mister Jack Giardina – era importante iniziare bene il girone di ritorno per cercare di scalare sempre più la classifica e puntare a qualcosa di importante ” .