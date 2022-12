La società Asd Città di Canicattì è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni tecniche del giocatore Manfredi Calandra.

Pivot classe ’92 dalle doti tecnico tattiche di altissimo livello, Calandra dopo aver trascorso tantissime stagioni nel panorama del futsal Siciliano, arriva a Canicattì dall’esperienza in Serie C1 con la VECO Sport Palermo, dove, la stagione precedente, ha vinto il campionato.

Un colpo importantissimo per la compagine Canicattinese, fortemente voluto da tutta la società, Calandra porterà, fin da subito, tutta la sua qualità ed esperienza al servizio del mister e dell’intero gruppo.

Le prima parole da giocatore biancorosso: “Sono felice di far parte di questo gruppo, fin da subito mi sono sentito a casa, ringrazio la società per la grande fiducia che ha riposto in me, sono sicuro che con l’impegno e con il duro e giusto lavoro riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati”

Manfredi vestirà la maglia numero 9