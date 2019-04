Calcio a 5, Futsal Canicattì 5 in testa alla classifica

Connect on Linked in

La tredicesima vittoria consecutiva porta il futsal canicattì 5 del tecnico Jack Giardina in testa alla classifica a una giornata dalla fine nel campionato di serie C2 di calcio a5 girone A.

Sabato i ragazzi del presidente Enzo Urso hanno battuto la pol .

Alqamah di Alcamo per 8-6 con le reti di Benito sirone ,Gabriele Daino ,Gero Ilardo ( autori di una doppietta ciascuno ) Gianluca Isgrò e Raffaele Corbo , questa vittoria al termine di una partita vibrante e ricca di capovolgimenti di fronti e di emozioni, giocata davanti ad un straordinario pubblico presente in ogni ordine di posto al palazzetto dello sport , consente di scalvacare in classifica proprio gli alcamesi e di ipotecare la promozione in serie C1, infatti sabato prossimo i biancorossi di mister Giardina con una vittoria nell’ultima partita contro il Maiora Prizzi raggiungerebbero un traguardo storico per il futsal canicattinese .

“Sono entusiasta della prestazione dei mie ragazzi – dichiara mister Giardina – siamo arrivati all’ultimo gradino di una stagione straordinaria, speriamo che sabato il nostro sogno promozione possa diventare realtà”.