La notizia era nell’aria ormai da qualche giorno. Dopo le dimissioni del presidente Angelo Licata ufficializzate sabato scorso stamattina sono giunte quelle del vice presidente Faustino Giacchetto, del consigliere Vincenzo Tolone, del direttore sportivo Alessandro Avarello e dell’intero gruppo dirigenziale.

Rimarranno in carica per onorare soltanto gli impegni finanziari assunti durante questa stagione appena conclusa. Nei prossimi giorni sarà convocata una assemblea dei soci per deliberare sul futuro dell’Asd Canicattì calcio. Ma quale futuro attende la società biancorossa? Un interrogativo che in queste ore si stanno ponendo tutti gli appassionati di calcio locale.

Costretto da anni a giocare senza uno stadio mantenere una categoria come la serie D è stato davvero dispendioso per la dirigenza non potendo contare nemmeno sugli incassi casalinghi che avrebbero certamente contribuito a coprire le spese per pagare gli stipendi di allenatore e giocatori.

Una situazione delicata in casa biancorossa quella che si è venuta a creare che fa “tremare” tanti appassionati di calcio locale la cui speranza è quella che non si ripiombi negli anni più bui dopo avere lottato tanto per conquistare una piazza d’onore come quella della serie D.