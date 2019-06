Caltabellotta, grave incidente stradale: morto Giuseppe Gagliano di 21 anni

Print This Post

Ancora sangue nelle strade agrigentine, giovane di 21 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvento nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 88, in contrada Piano Monaco, in territorio di Caltabellotta.

Una Renault Clio con a bordo 4 ragazzi di Lucca Sicula, per cause in corso di accertamento dopo aver perso aderenza si è ribaltata.

Ad avere la peggio Giuseppe Gagliano di 21anni, tarsportato in elissoccorso presso l’ospedale civico di Palermo dove è deceduto a causa delle gravi lesioni interne.

Gli altri giovani sono stati trasportati , dai mezzi del 118, all’ospedale di Sciacca, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto i carabinieri per i rilievi di rito.