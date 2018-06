Print This Post

Si erano intrufolati dentro una struttura posta nel Consorzio di Bonifica AG3 prelevando 3 motori di elettropompe nascondendoli dietro a dei cespugli per, evidentemente, aspettare il momento giusto per portarseli via.

Ma alcuni dipendenti, dopo aver notato la mancanza del mezzi, hanno fatto saltare il piano dei malviventi chiamando le forze dell’ordine che hanno successivamente ritrovato i motori.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato