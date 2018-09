Caltagirone, vigile viene aggredito con un bastone chiodato

Connect on Linked in

Un ispettore della polizia municipale di Caltagirone nei giorni scorsi è stato violentemente aggredito da parte di un 25enne a colpi di mazza chiodata.

In seguito alla chiamata da parte della madre del giovane, il vigile urbano era intervenuto insieme con un collega in un quartiere del centro storico di Caltagirone per riportare la calma durante quello che pare sia stato un violentissimo litigio, sorto per futili motivi, tra il giovane e la sorella.

Giunti sul posto le forze dell’ordine hanno tentato di tranquillizzare le torbide acque, obiettivo non centrato in quanto il 25enne si è scagliato anche contro di loro con un bastone chiodato sferrandolo con forza contro uno di loro e procurandogli traumi al cranio, alla spalla e al coccige con una prognosi di 12 giorni.

La brutale aggressione, finita per certi versi bene dato che durante la colluttazione l’ispettore è stato miracolosamente preso dalla parte del solo bastone evitando così la parte chiodata che gli avrebbe causato conseguente assai peggiori, è terminata dunque con l’immobilizzazione del giovane al quale sarebbe seguito un suo malore, tale da rendere necessario il trasporto presso l’ospedale “Gravina” per accertamenti. Dopo le cure di rito, il 25enne è stato denunciato in stato di libertà alla locale Procura per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Di Pietro Geremia