Caltanissetta, 22enne trovato morto in casa dalla madre

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una vera e propria tragedia quella avvenuta nella mattinata di ieri a Caltanissetta.

Un ragazzo nisseno di soli 22 anni pare che sia stato ritrovato morto dalla madre all’interno della propria abitazione sita in contrada Cammarelle.

Secondo le prime indiscrezioni il corpo del giovane sarebbe stato trovato impiccato così da denotare un caso di suicidio avvenuto per circostanze ancora da identificare.

Inutile l’intervento dei soccorritori del 118 i quali una volta sul posto non hanno potuto fare altro che costatare il decesso per soffocamento.

Sul luogo del tragico evento sono intervenuti il medio legale

e una volante della polizia per chiarire le cause che hanno portato il povero

22enne a compiere l’estremo gesto.

Ricordiamo che sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi nel caso in cui necessitasse di ricevere un supporto amico o un aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284;

Telefono Azzurro 1.96.96;

Progetto InOltre 800.334.343;

De Leo Fund 800.168.768.

Di Pietro Geremia